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«Манхэттен» от девелопера «Мармакс» стал лучшим ЖК в Рязанском регионе

Подведены итоги самого масштабного в России конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК-2024».

Первое место и диплом «Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области» у ЖК «Манхэттен» от девелоперской компании «Мармакс». Эта конкурсная награда — высокая оценка и признание авторитетным бизнес-сообществом высоких потребительских качеств нового жилого комплекса «Манхэттен» от компании «Мармакс».

Премия «ТОП ЖК» определяет лучшие жилые комплексы России, а также в каждом из регионов страны. В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество номинантов — более 1400 комплексов-новостроек от 630 застройщиков. Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.