«Известия»: группа «Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet

Решение связано с нехваткой 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах.

Группа «Аэрофлот» планирует отказаться от бизнес-класса на нескольких Superjet. Об этом сообщают «Известия».

По данным канала, группа «Аэрофлот» планирует убрать бизнес-класс на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия». Решение связано с нехваткой 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах.

Отмечается, что 12 кресел бизнес-класса в девяти самолетах планируется заменить на 25 экономических. На увеличение вместимости бортов на 13 мест компания планирует потратить свыше 331 млн рублей.