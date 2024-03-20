Эксперты оценили возможность отключения смартфонов Apple в России

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в случае Третьей мировой войны Apple отключит все iPhone, а Google —смартфоны на Android.

Эксперты оценили возможность отключения смартфонов Apple в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Он подтвердил, что Apple и Google могут отключить iPhone и Android в России. Кузьменко считает, что процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств.

«Условия отключения не указываются при покупке устройств, поэтому потенциально это может привести к юридическим проблемам у корпораций», — отметил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в случае Третьей мировой войны Apple отключит все iPhone, а Google —смартфоны на Android.