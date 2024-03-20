Две рязанских школьницы построили «Город будущего» на смене в «Океане»

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» завершилась тематическая программа «Лифт в будущее» от МТС и Благотворительного фонда «Система». В течение трех недель подростки со всей России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды — IT-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Две 15-летние школьницы Виктория Белоусова и Анастасия Яльцева из Рязанской области вместе с другими ребятами приняла участие в создании макета «Города будущего», который они презентовали экспертному жюри.

Эксперты цифровой экосистемы МТС провели для ребят серию теоретических и практических занятий на тему умного города. Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные МТС в Приморском крае — умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе «Пастораль», показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.

Используя полученные от экспертов знания, участники смены «Лифт в будущее» построили полноценный город с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, в нем есть аэропорт, вокзал, больница с вертолетной площадкой, школа, университет, развлекательный, торговый и деловой центр, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасная АЭС нового поколения. При строительстве города ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений. Так, в «Городе будущего» курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии и повсеместно внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.

Креативно подростки подошли и к архитектуре — в городе представлены кафе в форме зеленого кота, где посетители могут пообщаться с гипоаллергенными животными, ресторан в образе дамы в пышной юбке и аэропорт в форме четырехлистного клевера. Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удаленной работы.

«Наши проекты помогают молодежи узнать о современных цифровых сервисах и инновационных технологиях, которые способны создавать комфортные условия, обеспечивать безопасность и улучшать экологию. Особенность программы «Лифта в будущее» — упор на развитие навыков проектной деятельности и командной работы. Одних ребят это вдохновит на новые интересные свершения, другим поможет определиться с будущей профессией. В очередной раз убеждаюсь, что наша рязанская молодежь очень талантлива и «продвинута», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Смена «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» третий год подряд проходит в рамках одноименного флагманского проекта Благотворительного фонда «Система». Отбор представляет собой открытый конкурс эссе на тему «Мой город будущего». Авторы лучших работ приглашаются на смену, чтобы воплотить свои идеи в макете под руководством экспертов — представителей российских компаний-лидеров из разных отраслей.