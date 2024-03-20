До конца года в ВС России сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений

Продолжается постепенное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей.

До конца года в ВС России сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад», — сказал он на заседании.

Шойгу отметил, что продолжается постепенное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей.

По его данным, уже сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию и бригаду речных катеров.