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Депутаты обсудили вопросы подготовки и проведения в Рязанской области мероприятий, посвященных Году семьи

В среду, 20 марта, на заседании Рязанской облдумы обсудили мероприятия, которые пройдут в регионе в рамках Года семьи. Данной теме был посвящен «правительственный час». С докладом выступила и.о. министра труда и социальной защиты населения области Елена Карпенко.

В регионе проживает 120 тысяч семей, в которых воспитываются 220 тысяч детей. При этом каждый четвертый ребенок растет в многодетной рязанской семье. Елена Карпенко подчеркнула, что в области с каждый годом увеличивается количество родителей, воспитывающих трех и более детей. Если в 2019 году таких было 11,7 тысяч, то в прошлом году — уже более 14 тысяч.

В целях укрепления традиционных семейных ценностей и создания позитивного образа семьи в Рязанской области разработан и утвержден план работы на текущий год. Над его реализацией будут работать 11 региональных ведомств.

«В рамках Года семьи запланировано много общественных региональных мероприятий. Ежемесячно организуем семейные форумы, конкурсы, концерты. С начала года уже проведено пять форумов с охватом более 4,5 тысяч человек», — рассказала Карпенко.

Большое внимание в регионе уделяется созданию новых проектов, развитию существующих сервисов и цифровизации услуг. Рязанская область участвует в пилотном проекте по введению цифрового удостоверения многодетной семьи. Предполагается, что с октября текущего года его можно будет получить на портале Госуслуг. Всего в регионе уже реализуется более 130 сервисов и мер поддержки для семей с детьми. Эта работа продолжается.

Кроме того, решить семейные конфликты, получить помощь специалистов при интернет-зависимости можно в рамках проекта «Семейные гостиные». С октября прошлого года на базе восьми комплексных центров социального обслуживания населения работают службы аренды товаров для детей в возрасте до шести лет «Добротека».

Также осенью 2023 года в регионе введена новая мера поддержки для молодоженов «Семья 62». Всем рязанцам, вступающим в брак, выдаются сертификаты, которые предусматривают два направления поддержки. Супружеские пары смогут пройти обследование и консультации репродуктолога в областном перинатальном центре, а также посетить тренинги бесконфликтной семейной жизни в многофункциональном семейном центре.

В Год семьи в регионе продолжится строительство и ремонт социальных объектов.

В течение 2024 года также запланировано открытие нового социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на 120 койко-мест.