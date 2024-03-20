Депутат Мустафин: часть рязанских предпринимателей осталась недовольна вывесками по туркоду

Большинство из них стали просто нечитаемые.

Депутат от ЛДПР Максим Мустафин в среду, 20 марта, на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы заявил, что часть предпринимателей недовольна новыми вывесками по туркоду.

«Общался с большим количеством предпринимателей, у кого поменяли вывески, и все недовольны. Большинство вывесок стали просто нечитаемые. В принципе все понимают, что законом установлено, что надо поменять, но большинство мнений негативных», — сказал Мустафин.

Глава рязанской гордумы Татьяна Панфилова заявила, что с предпринимателями обсуждалась замена вывесок.

«Никому руки не выкручивали. Когда это обсуждалось на слушаниях по туристическому коду города Рязани, все могли в данном случае выступить. Ко мне ни одного заявления по данному вопросу не поступало вообще», — заключила Панфилова.