50-летнего рязанца осудили за кражу велосипеда

Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

50-летнего рязанца осудили за кражу велосипеда. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-секретаря Сараевского суда Татьяну Шишкину.

Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел оставленный велосипед и решил забрать его себе.

Суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде лишения свобода сроком на полтора года условно с испытательным сроком на один год.