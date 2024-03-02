В Скопинском районе в ДТП погибла пассажирка легковушки

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции работают на месте аварии.

В Скопинском районе произошла смертельная авария. Сотрудники рязанской Госавтоинспекции работают на месте ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 2 марта.

По предварительным данным, около 7:30 на 245-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись Toyota Camry под управлением 42-летнего мужчины и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 43-летний водитель.

В результате ДТП 64-летняя пассажирка Toyota погибла. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 53-летний пассажир. Им оказали помощь медики.