В Рязани задержали рецидивиста за уличное ограбление женщины

Полиция задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении 60-летней женщины на улице Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении 60-летней женщины на улице Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В конце октября прошлого года в полицию обратилась 60-летняя рязанка и сообщила, что на улице Грибоедова незнакомец отобрал у нее сумку с мобильным телефоном и 3 тысячами рублей. Мужчина скрылся. По описанию оперативники узнали 30-летнего рязанца, которого ранее неоднократно судили за уличные грабежи. Рецидивист провел в местах лишения свободы несколько лет и освободился в середине октября.

В этом году оперативники нашли следы пребывания разыскиваемого в разных населенных пунктах области. Вскоре полицейские получили сведения о том, что рецидивист появился у родственников в Пронске. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 30-летний рязанец выследил женщину, подбежал и вырвал у нее сумку, после чего скрылся. Продав похищенный телефон случайному знакомому, он скрывался от полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.