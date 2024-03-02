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В российских вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее заявила, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году.

Минобрнауки РФ совместно с заинтересованными ведомствами создаст в вузах все необходимые условия абитуриентам для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее заявила, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году, он будет касаться всех предметов.

В Рособрнадзоре заявили, что готовы внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.