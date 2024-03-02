В Москве в массовой аварии погибла пассажирка такси

Пассажирка такси погибла в ДТП с участием трех автомобилей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пассажирка такси погибла в ДТП с участием трех автомобилей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель Mercedes столкнулся с автомобилем такси, который от удара перевернулся, и Mazda. В результате аварии таксиста госпитализировали, а его 25-летняя пассажирка скончалась на месте. Виновник аварии отказался проходить медосвидетельствование.

Прокуратура контролирует привлечение 30-летнего мужчины к уголовной ответственности. Суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.