В Ленобласти над Финским заливом сработали средства ПВО

В работе аэропорта Пулково с 19:32 до 20:03 были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Системы противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом в субботу, 2 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Уточняется, что силы ПВО поразили воздушные цели над акваторией Финского залива.

Ранее жители массово сообщили экстренным службам о напугавших их хлопках и взрывах над Финским заливом, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ломоносовского района.

В работе аэропорта Пулково с 19:32 до 20:03 были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.