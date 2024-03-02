В Екатеринбурге около электроподстанции произошел хлопок
Инцидент произошел около 23:00 вблизи ОПУ ПС «Калининская». Хлопок и яркую вспышку видели местные жители.
В пятницу, 1 марта, недалеко от электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв с яркой вспышкой. По данным антитеррористической комиссии региона, хлопок случился из-за неисправности оборудования, сообщает
Инцидент произошел около 23:00 вблизи ОПУ ПС «Калининская». Хлопок и яркую вспышку видели местные жители.
Отмечается, что это не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме. По данным комиссии, пострадавших в результате инцидента нет.
Последствия устраняют специалисты, правоохранители проводят проверку.