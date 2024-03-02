В Екатеринбурге около электроподстанции произошел хлопок

Инцидент произошел около 23:00 вблизи ОПУ ПС «Калининская». Хлопок и яркую вспышку видели местные жители.

В пятницу, 1 марта, недалеко от электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв с яркой вспышкой. По данным антитеррористической комиссии региона, хлопок случился из-за неисправности оборудования, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел около 23:00 вблизи ОПУ ПС «Калининская». Хлопок и яркую вспышку видели местные жители.

Отмечается, что это не повлияло на энергоснабжение районов Екатеринбурга, электрооборудование подстанции работает в штатном режиме. По данным комиссии, пострадавших в результате инцидента нет.

Последствия устраняют специалисты, правоохранители проводят проверку.