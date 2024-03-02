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Рязанка рассказала о мужчине, показывающем порнографию в маршрутке
История опубликована на личной странице девушки в соцсети. Инцидент произошел утром в субботу, 2 марта.

Жительница Рязани рассказала о встрече с неадекватным мужчиной в маршрутке № 50. История опубликована на личной странице девушки в соцсети. Инцидент произошел утром в субботу, 2 марта.

По ее словам, в маршрутке к ней подсел мужчина 40-50 лет. Он достал телефон и пристально смотрел на пассажирку. Девушка заметила, что на экране порнографические ролики.

«И потом он все ближе стал ко мне наклоняться и двигать руку со своим телефоном ко мне. Я встала, попросила его выйти, сказала, если он меня не выпустит, вызову полицию, попросила водителя высадить мужчину. Он сидел и не выходил! Весь салон забит детьми, женщинами… С ним еще рядом был дружок», — рассказала рязанка.