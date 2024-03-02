Рязанка пожаловалась на компанию, устроившую шашлыки во дворе под громкую музыку
Жительница Рязани рассказала, что в полночь во дворе дома на улице Островского, 29, большая компания развела шашлыки под громкую музыку.
Жительница Рязани рассказала, что в полночь во дворе дома на улице Островского, 29, большая компания развела шашлыки под громкую музыку. Пост в субботу, 2 марта, опубликовал Rzn Life.
«Компания из 10 человек возрастом 30+ лет, решили вспомнить молодость и посвятить два дома в свой плейлист», — сообщается в посте.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством (ст. 8.23 КоАП России), громкое