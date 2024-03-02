Пьяный житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его дети

Двое детей погибли во время пожара в селе Поселье в Бурятии. Возгорание устроил их отец, сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 2 марта.

Двое детей погибли во время пожара в селе Поселье в Бурятии. Возгорание устроил их отец, сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 2 марта.

По данным ведомства, взрослые устроили застолье с алкоголем. Мужчина облил помещение бензином и устроил поджог.

В результате возгорания от огня и отравления угарным газом скончались две его дочери шести и девяти лет.

Мужчину и его жену с сильными ожогами доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.