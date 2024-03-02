Пьяный житель Бурятии устроил пожар, в котором погибли его дети
Двое детей погибли во время пожара в селе Поселье в Бурятии. Возгорание устроил их отец, сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 2 марта.
Двое детей погибли во время пожара в селе Поселье в Бурятии. Возгорание устроил их отец,
По данным ведомства, взрослые устроили застолье с алкоголем. Мужчина облил помещение бензином и устроил поджог.
В результате возгорания от огня и отравления угарным газом скончались две его дочери шести и девяти лет.
Мужчину и его жену с сильными ожогами доставили в больницу. Они находятся в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.