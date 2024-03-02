При въезде в Крым остановили автомобиль с взрывным устройством

Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым через пункт пропуска «Джанкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

Самодельное взрывное устройство нашли на днище автомобиля при въезде в Крым через пункт пропуска «Джанкой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

Уточняется, что за рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области. Найденное под водительским сидением устройство обезвредили взрывотехники.

По заключению экспертов, оно изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО.