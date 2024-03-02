Правительство РФ допустило выборочные проверки алкоголя в магазинах
Допускается проведение не более 10 проверок в течение месяца и не более одной в месяц в одном и том же торговом объекте.
Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов. Об этом сообщает
Документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкоголя без согласования прокуратуры.
Допускается проведение не более 10 проверок в течение месяца и не более одной в месяц в одном и том же торговом объекте.
Если экспертиза определит несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.