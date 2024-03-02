Правительство РФ допустило выборочные проверки алкоголя в магазинах

Допускается проведение не более 10 проверок в течение месяца и не более одной в месяц в одном и том же торговом объекте.

Правительство России разрешило Росалкогольтабакконтролю в форме контрольной закупки выборочно проверять в магазинах алкоголь отдельных брендов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Документ дополняет постановление кабмина о моратории на проверки бизнеса пунктом, предусматривающим проведение выборочного контроля алкоголя без согласования прокуратуры.

Допускается проведение не более 10 проверок в течение месяца и не более одной в месяц в одном и том же торговом объекте.

Если экспертиза определит несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.