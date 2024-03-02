На трассе в Саратовской области в загоревшейся машине погиб водитель
В Ртищевском районе Саратовской области в результате аварии загорелась легковушка, водитель погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Ртищевском районе Саратовской области в результате аварии загорелась легковушка, водитель погиб. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, около 17:00 вблизи села Малиновка столкнулись большегруз «Ситрак» под управлением мужчины 1989 года рождения и ВАЗ-2106. В результате аварии «шестерка» загорелась, водитель 1985 года рождения скончался на месте.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.