Из-за атаки беспилотника под Брянском пострадали сотрудники СК

В Брянской области в субботу, 2 марта, украинский беспилотник атаковал группу сотрудников СКР в Стародубском муниципальном округе. Пострадали четыре человека.

В Брянской области в субботу, 2 марта, украинский беспилотник атаковал группу сотрудников СКР в Стародубском муниципальном округе. Пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Остальные пострадавшие получили более легкие ранения.

По данным ведомства, сотрудники проводили следственные действия на месте происшествия, когда дрон сбросил на них взрывное устройство.