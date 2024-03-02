Для студентов рязанского радиоуниверситета организовали сдачу лабораторных в МФТИ

Занятия проводятся по сетевой образовательной программе Физтеха и РГРТУ «Радиотехническая электроника» в рамках межрегионального проекта МФТИ «Таланты в регионы», сообщается на сайте МФТИ.

Студенты третьего курса Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина проходят лабораторные работы по радиотехнике в МФТИ. Занятия проводятся по сетевой образовательной программе Физтеха и РГРТУ «Радиотехническая электроника» в рамках межрегионального проекта МФТИ «Таланты в регионы», сообщается на сайте МФТИ.

Проект существует с 2021 года, комбинирует систему Физтеха и особенности обучения в ведущих региональных вузах.

Третьекурсники РГРТУ пройдут 16 часов лабораторных работ и получат зачеты. Дисциплину «Основы радиотехники» у студентов читают преподаватели МФТИ, которые с начала учебного года вели у них профильную схемотехнику.

Группа прослушала курс лекций и посещала онлайн-семинары, где училась работать на цифровых моделях оборудования. Теперь им предстоит освоить усиление электрических сигналов, дифференциальный и операционный усилители и обратные связи в лабораторных условиях.