Ансамбль РГРТУ завоевал серебро на «Битве хоров» в Сочи

Вокальный ансамбль We are team Рязанского государственного радиотехнического университета в составе 10 студентов взял серебро по итогам гранд-финала Всероссийского конкурса.

Вокальный ансамбль We are team Рязанского государственного радиотехнического университета в составе 10 студентов взял серебро по итогам гранд-финала Всероссийского конкурса «Битва хоров» на Всемирном фестивале молодежи, который 2 марта проходит в Сочи. Об этом сообщил зампред Артем Никитин в своем телеграм-канале.

«Ребята обошли 150 коллективов со всей страны, которые принимали участие в этом творческом состязании. Гордимся талантливой рязанской молодежью!» — написал Никитин.