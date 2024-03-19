Врачей Рязанской ОКБ поблагодарили за спасение жизни пациента

Ранее у мужчины выявили острую кишечную непроходимость и обильное кровотечение.

Родственники пациента Рязанской ОКБ поблагодарили врачей за проведение операции, спасшей жизнь больного. Об этом они написали РЗН.инфо.

69-летний пациент поступил в крайне тяжелом состоянии — у него была острая кишечная непроходимость и обильное кровотечение. «Решение пришлось принимать мгновенно. Профессор Натальский Александр Анатольевич принял трудное, но единственное правильное решение оперировать», — отметили читатели. Они рассказали, что в результате операции угроза жизни пациента миновала, он чувствует себя нормально.

Ситуацию прокомментировал главврач ОКБ Андрей Карпунин.

«Нам очень приятно получать добрые слова от пациентов, этот клинический случай действительно неординарный, и наши специалисты справились на „отлично“. Однако могу отметить, что такие случаи в ОКБ не редкость. Пациенты поступают к нам на экстренное лечение с травмами, острыми нарушениями мозгового кровообращения, хирургическими патологиями и другими неотложными состояниями. Сложность с пациентом заключалась в том, что необходимо было выполнить неординарную операцию экстренно, а это несет высокий риск. Но опытная хирургическая бригада под руководством профессора Александра Натальского сработала четко. В ОКБ ежедневно дежурят высококлассные специалисты, независимо, будний день или выходной. Операцию провели в воскресенье, а сегодня пациент уже переведен из реанимации, его состояние не вызывает опасения», — рассказал специалист.