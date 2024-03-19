В Волгоградской области пропал 42-летний рязанец Дмитрий Клепиков

Мужчина приехал с женой в Волжский, чтобы навестить раненого сына в госпитале.

В Волгоградской области пропал 42-летний Дмитрий Клепиков. Он приехал с женой из Рязани, чтобы навестить раненого сына в госпитале, пишет издание V1 .

Отмечается, что мужчина пропал в Волжском в пятницу, 15 марта.

По данным издания, мужчина ждал у подъезда, когда жена к нему спустится. Однако, когда она вышла, Клепикова не было на месте.

«Последний раз его видели рядом с домом по улице Кирова, 24. Он ждал меня, когда я выйду из подъезда, но, когда я спустилась, его уже не было. Прошло минут 20 буквально. Возможно, он пошел в магазин и потерялся. Мы же первый раз здесь, проездом. У меня лежит сын в госпитале в Астраханской области. В Волжском у нас давние знакомые, мы решили у них остановиться. Сейчас ему даже позвонить нельзя, потому что его телефон мы потеряли в дороге. При себе у него только паспорт. Я даже представить не могу, где он сейчас может быть, потому что у нас никого из родных или близких в ваших краях нет», — рассказала Елена Клепикова.

В последний раз, когда видели мужчину, он был одет в синюю куртку с красным внутри капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки. Среди особых примет — рост 178 сантиметров, плотное телосложение, короткая стрижка.

Отмечается, что женщина написала заявление в полицию, однако никакой информации она не получила.