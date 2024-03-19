Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 91.98 0.11 19/03
ЦБ EUR 100.24 0.27 19/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
5 415
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
7 599
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 149
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
9 893
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Волгоградской области пропал 42-летний рязанец Дмитрий Клепиков
Мужчина приехал с женой в Волжский, чтобы навестить раненого сына в госпитале.

В Волгоградской области пропал 42-летний Дмитрий Клепиков. Он приехал с женой из Рязани, чтобы навестить раненого сына в госпитале, пишет издание V1.

Отмечается, что мужчина пропал в Волжском в пятницу, 15 марта.

По данным издания, мужчина ждал у подъезда, когда жена к нему спустится. Однако, когда она вышла, Клепикова не было на месте.

«Последний раз его видели рядом с домом по улице Кирова, 24. Он ждал меня, когда я выйду из подъезда, но, когда я спустилась, его уже не было. Прошло минут 20 буквально. Возможно, он пошел в магазин и потерялся. Мы же первый раз здесь, проездом. У меня лежит сын в госпитале в Астраханской области. В Волжском у нас давние знакомые, мы решили у них остановиться. Сейчас ему даже позвонить нельзя, потому что его телефон мы потеряли в дороге. При себе у него только паспорт. Я даже представить не могу, где он сейчас может быть, потому что у нас никого из родных или близких в ваших краях нет», — рассказала Елена Клепикова.

В последний раз, когда видели мужчину, он был одет в синюю куртку с красным внутри капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки. Среди особых примет — рост 178 сантиметров, плотное телосложение, короткая стрижка.

Отмечается, что женщина написала заявление в полицию, однако никакой информации она не получила.