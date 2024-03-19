В Свердловской области при пожаре в деревянном доме погибли четыре человека

В Свердловской области при пожаре в деревянном доме погибли четыре человека. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 19 марта, в жилом трехквартирном деревянном доме в поселке Ис.

При тушении спасатели нашли тела женщины 1983 года рождения и троих ее детей — девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения. Также уточняется, что смогла спастись старшая дочь погибшей — она взяла грудного ребенка и выбежала из дома. Отмечается, что семья не состояла на учете в органах системы профилактики.

Предположительно, очаг возгорания находился на кухне. Точную причину установят специалисты.