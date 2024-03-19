В Севастополе задержали мужчину, который готовил теракт

В Севастополе задержали мужчину, который готовил теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по подозрению в попытке организации теракта был задержан 29-летний житель Крыма. По версии следствия, 11 марта мужчина установил взрывное устройство на газовой трубе около подъезда одного из домов. По его плану, взрывная волна должна была дойти до квартиры, в которой жил российский военнослужащий.

По предварительным данным, задержанный ранее служил в ВМС Украины, но после присоединения Крыма к России решил остаться на полуострове.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «покушение на террористический акт». Ему грозит до 20 лет.