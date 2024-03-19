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В Сасове загорелся автомобиль
Об инциденте стало известно во вторник, 19 марта.

В Сасове загорелся автомобиль Kia Spectra. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Возгорание случилось во вторник, 19 марта, на улице Горького. По словам представителей пожарной части, в машине находился один человек.

«Потерпевший сообщил, что он выехал с заправки и услышал хлопок. После этого машина загорелась», — рассказал представитель пожарной части.

Горящий автомобиль увидел курсант Сасовского летного училища Иван Каламарчук. «Выскочил из маршрутки и побежал к горящей машине. Помог выйти водителю, вызвал спасательные службы и с огнетушителем помогал тушить пожар. В какой-то момент произошел хлопок, и я попросил всех очевидцев отойти на безопасное расстояние», — рассказал изданию студент.