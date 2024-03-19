В Рязанской области разъяснили требования к содержанию домашних животных

Постановление областного правительства вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В Рязанской области создадут специальный реестр для домашних животных. Об этом сообщило издательство «Пресса».

С докладом о дополнительных требованиях к содержанию и выгулу домашних животных выступил начальник ГУ ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев.

С 1 января 2025 года владельцы должны зарегистрировать питомцев в государственных ветучреждениях. Процедура бесплатная. Животных занесут в реестр, его планируют перевести в электронный формат. Также в регионе планируют информационную кампанию, чтобы разъяснить все жителям.

Также разъяснены требования к хозяевам животных. Так, выгуливать собак можно будет только на поводке. Если собака будет находиться в сквере, а в холке ее размер выше 60 сантиметров, то ей необходимо надеть намордник.

Другими требованиями стали уборка отходов за животными и запрет выгула на территории общественных организаций. Прописано содержание дома питомцев. Так, если в жилых помещениях или частных домах несколько собственников, то для для заведения животного нужно, чтобы согласились все.

Постановление областного правительства вступит в силу с 1 сентября 2024 года.