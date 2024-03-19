В Рязани задержали 22-летнего мужчину, угнавшего автомобиль такси

Злоумышленник был пассажиром.

В Рязани задержали 22-летнего мужчину, угнавшего автомобиль такси. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился 44-летний владелец Kia. Он рассказал, что от дома на Московском шоссе угнали автомобиль. Мужчина поделился информацией, что он возил пассажира по Рязани и привез его к дому на Московском шоссе. Там пассажир планировал проехать на другой адрес. Водитель попросил минуту, чтобы зайти в магазин и купить воды. При этом ключ он оставил в замке зажигания. Когда мужчина вернулся из магазина, автомобиля не было на парковке.

Полицейские получили описание пропавшего автомобиля и передали его экипажам ДПС. Параллельно оперативники установили, что в пропавшей машине может находиться 22-летний рязанец. Ранее его судили за угон автотранспорта.

Оперативники заметили в центре Рязани автомобиль, похожий на пропавший. Машину остановили. Полицейские задержали водителя. За рулем такси находился недавний пассажир — 22-летний рязанец. Его задержали.

По предварительной информации, мужчина был пьян. Увидев, что водитель оставил ключ в замке зажигания, а сам вышел, он угнал иномарку.

Возбуждено уголовное дело.