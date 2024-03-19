В Рязани прошли учения медиков по ликвидации последствий масштабного ДТП

В Рязани прошли учения медиков по ликвидации последствий масштабного ДТП. Об этом сообщает региональный минздрав.

По сценарию, на номер экстренных служб поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 недалеко от города Рыбное. Произошло столкновение пассажирского автобуса и легковушки, которая от удара загорелась.

Около десяти пострадавших и образовался затор из 100 автомобилей, в которых находится около 300 человек.