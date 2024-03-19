В Рязани наградили сотрудников и ветеранов службы экономической безопасности и противодействия коррупции

Правоохранителей поздравил замначальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев.

В Рязани наградили сотрудников и ветеранов службы экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Во вторник, 19 марта в УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное 87-летней годовщине образования подразделения.

Заместитель начальника регионального УМВД полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил собравшихся с профессиональным праздником.

«Все эти годы сотрудники службы выполняют ответственные задачи по предупреждению и пресечению коррупционных и экономических преступлений, ведут непримиримую борьбу с финансовым терроризмом и отмыванием криминальных доходов, пресекают распространение контрафакта и выявляют преступления в топливно-энергетическом комплексе, следят за соблюдением законности при реализации национальных проектов. Уверен, что сотрудники ваших подразделений, оставаясь верными славным традициям старших поколений, будут и в дальнейшем успешно решать возложенные задачи по обеспечению экономической безопасности России. Глубокое почтение и уважение заслуживают ветераны, которые бережно хранят добрые традиции и передают свой бесценный опыт молодым оперативникам», — сказал Григорьев.

Он пожелал правоохранителям крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе на благо России. Отличившиеся сотрудники и ветераны были награждены ведомственными наградами.