В российской разведке заявили о том, что Франция готовит контингент для отправки на Украину
На первом этапе он составит около двух тысяч военных.
В российской разведке заявили о том, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. Об этом заявил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
«Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом» — отметил Нарышкин.