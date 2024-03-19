В Михайлове пьяный мужчина ударил женщину и угрожал ей убийством

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

В Михайлове пьяный мужчина угрожал женщине убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница города Михайлова и сообщила, что в гостях у подруги пьяный сожитель угрожает убийством кухонным ножом. Оперативники приехали и задержали ранее судимого за хищения 42-летнего местного жителя.

По предварительной информации, женщина зашла в гости к приятельнице, которая проживала с 42-летним мужчиной. Компания выпивала. В какой-то момент гостья обозвала хозяина и он ударил ее, а затем схватил кухонный нож и пригрозил ее зарезать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.