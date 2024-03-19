В Ленинградской области нашли машину такси с трупом водителя внутри

В Ленинградской области нашли пропавшую машину такси с трупом водителя внутри. Об этом сообщил портал 78.ru .

От диспетчера службы такси поступила информация о пропаже одного из автомобилей. Через некоторое время другой водитель нашел машину в СНТ «Урожай» деревни Гостицы Сланцевского района. Внутри находился окровавленный труп владельца.

Позже стало известно, что прибывшие на место полицейские нашли Lada Largus. На водительском сидении было тело 64-летнего владельца. На нем были колото-резаные раны груди, шеи и рук.

Возбуждено уголовное дело. В тот же день в Сланцах задержали 23-летнего подозреваемого. Безработный мужчина также является фигурантом дела о краже.