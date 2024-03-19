В Красноярском крае трехлетний мальчик застрял в горке и потерял сознание

В Красноярском крае трехлетний мальчик застрял в детской горке в детсаду и потерял сознание. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

Инцидент произошел в Лесосибирске.

Мальчик во время прогулки пролез в отверстие между перилами и полом игрового комплекса. Он не мог выбраться и потерял сознание. Спустя некоторое время воспитатель увидела, что с наружной стороны площадки свисали ноги ребенка. Она освободила его и вызвала «скорую».

Приехавшие медики зафиксировали у мальчика гипоксию. Он находится в тяжелом состоянии и еще не пришел в себя.

Возбуждено уголовное дело.