В Госдуме пояснили, кому будет запрещено заключать контракты о службе в СВО

Ранее комитет Госдумы одобрил ко второму чтению механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.

В Госдуме пояснили, кому будет запрещено заключать контракты о службе в СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Госдума запрещает контракты о службе в спецоперации в том числе для подозреваемых в педофилии.

Также контракты с ВС РФ будет запрещено заключать подследственным, которые подозреваются в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме.

Ранее комитет Госдумы одобрил ко второму чтению механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.