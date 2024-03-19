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В Госдуме пояснили, кому будет запрещено заключать контракты о службе в СВО
Ранее комитет Госдумы одобрил ко второму чтению механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.

В Госдуме пояснили, кому будет запрещено заключать контракты о службе в СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Госдума запрещает контракты о службе в спецоперации в том числе для подозреваемых в педофилии.

Также контракты с ВС РФ будет запрещено заключать подследственным, которые подозреваются в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме.

Ранее комитет Госдумы одобрил ко второму чтению механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период проведения спецоперации.