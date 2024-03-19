В гордуме назвали предварительную причину возгорания троллейбуса в Дашково-Песочне

Напомним, 7 марта на улице Новоселов в Рязани сгорел троллейбус. Представитель управления благоустройства отметил, что в связи с происшествием проводится проверка всех подстанций.

В гордуме назвали предварительную причину возгорания троллейбуса в Дашково-Песочне, которая произошла 7 марта на конечной остановке около больницы № 11. Об этом во вторник, 19 февраля, на комитете по ЖКХ сообщил и.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов.

«Людей в троллейбусе не было. Транспорт 2004 года, старый, но возгорание произошло не из-за этого. Не сработала автоматика на тяговой подстанции. Но это промежуточный результат», — рассказал Дмитрий Наумов.

Как отметил представитель управления благоустройства, в связи с происшествием проводится проверка всех подстанций. После назовут точную причину произошедшего.

Напомним, 7 марта на улице Новоселов в Рязани сгорел троллейбус. В МЧС рассказали, что в тушении транспорта участвовало 5 человек.