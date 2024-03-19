В Екатеринбурге водитель такси напал на двух девушек из-за замены адреса

В Екатеринбурге водитель такси напал на двух девушек из-за замены адреса. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что местные жительницы заказали машину, но заметили, что ошиблись адресом, решили изменить маршрут в пути. Позже пассажирки попросили вернуть разницу и высадить их.

Когда они вышли из автомобиля, мужчина с угрозами побежал за ними. После чего одна из девушек упала и повредила ногу.

Полиция проводит проверку.