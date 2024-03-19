В ДТП с опрокинувшейся машиной в Рязанской области пострадали две женщины

Авария произошла в понедельник, 18 марта.

В ДТП в Спасском районе пострадали две женщины. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 18 марта, примерно в 8:35, на 232 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, 57-летняя сасовка на Renault Sandero не справилась с управлением. Автомобиль опрокинулся.

В результате пострадали женщина-водитель и ее 38-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии полицейские начали проверку.