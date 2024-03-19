В Дашково-Песочне зафиксировали превышение сероводорода в воздухе
Пост отмечал загрязнение воздуха 14,16 и 17 марта.
В Дашково-Песочне зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщает Министерство природопользования Рязанской области.
Отмечается, что в четверг, 14 марта, максимальная ПДК сероводорода составила 4,9 ПДКмр.
В субботу, 16 марта, значение показало 6,8 ПДКмр. А в воскресенье, 17 марта, этот же пост обнаружил превышение предельно допустимых значений сероводорода на 6,6 ПДКмр.
Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию города.