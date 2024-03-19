Умер тренер команды «Салават Юлаев» Константин Кольцов

Обладателю Кубка Гагарина было 42 года.

Умер бывший хоккеист и тренер команды «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Об этом сообщил портал Belarushockey.

По данным источника, на момент 19 марта он находился в Майами. Ему было 42 года.

За свою карьеру Константин Кольцов выступал за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», минское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Атлант», а также «Питтсбург». В составе уфимской команды он был победителем Суперлиги и обладателем Кубка Гагарина.

С 2017 года Кольцов начал тренерскую карьеру. Он работал в КХЛ ассистентом главного тренера в минском «Динамо», «Спартаке» и «Салавате Юлаеве».