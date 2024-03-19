У жительницы Пронска конфисковали машину за повторное вождение в нетрезвом виде

Также ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

У жительницы Пронска конфисковали машину за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники ДПС задержали женщину в декабре 2023 года в Новомичуринске. Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, но ранее привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Суд оштрафовал женщину на 50 тыс. рублей и лишил ее водительского удостоверения на 1,5 года. Также на срок лишения «прав» у нее конфисковали автомобиль.