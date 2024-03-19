Стало известно, где разместят детей, которых эвакуируют из Белгородской области

Родителям разрешат работать удаленно. Они смогут находиться рядом с детьми.

Стало известно, где разместят детей, которых эвакуируют из Белгородской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Белгородской области Наталию Полуянову.

Она отметила, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.

По ее словам, родителям разрешат работать удаленно. Они смогут находиться рядом с детьми.