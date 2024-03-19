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Рязанка рассказала о покрытом плесенью детском саду
Ситуация сложилась после прорыва трубы с горячей водой.

Рязанка рассказала о покрытом плесенью детском саду. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

Как сообщила читательница, речь идет о детском саду № 158 «Березка».

В группе № 4 23 февраля прорвало трубу с горячей водой, случилось затопление. Пострадали спальное помещение, игровая комната, пол и вся мебель.

Рязанка заметила, что родители просили снять испорченный линолеум сразу после случившегося, чтобы избежать распространения плесени, однако руководство отказалось.

«Три недели с их стороны не предпринималось никаких действий для устранения негативных последствий аварии. На сегодняшний день последствия аварии не устранены. В помещении плесень и грибок на полу и на мебели, присутствует устойчивый запах сырости и плесени. Размещение детей в данных условиях небезопасно для здоровья детей, ведь они проводят в детском саду весь день, будут дышать парами плесени и химикатами, которыми заведующая хочет обработать испорченный линолеум, тогда, когда его нужно заменить на новый», — рассказала женщина. При этом рязанка рассказала, что в за счет родителей в августе 2023 года собрали более 130 тысяч рублей и в группе № 4 сделали ремонт. По ее словам, заменены потолки, покрашены стены, заменены унитазы, краны, зеркала. «Поэтому собирать деньги силами родителей считаем невозможным», — сказала она.