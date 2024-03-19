Рязанец пожаловался на неадекватное поведение водителя маршрутки № 49

Рязанец пожаловался на неадекватное поведение водителя маршрутки № 49. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».

По данным местного жителя, он зашел в набитое людьми транспортное средство и попросил передать за проезд. Чтобы протянуть руку с картой для оплаты молодой человек наклонился и поставил ногу на уступок. Водитель начал его оскорблять.

«На следующей остановке я выпустил из транспорта девушку с ребенком, потому как иначе выйти им было невозможно. В этот момент водитель закрыл перед моим лицом дверь. Проехав метров десять вперед, он остановился для дополнительной посадки других пассажиров. Когда я догнал транспорт, все были в шоке от происходящего. Водитель же продолжал орать и оскорблять, сказав, что не нужно никого выпускать», — отметил мужчина.