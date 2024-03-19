Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта

По данным сервиса, в марте 2024 года самой высокооплачиваемой профессией в Рязани стала вакансия сварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия водителя грузовиков с заработной платой от 100 до 160 тысяч рублей. Третье место заняла вакансия автоэлектрика, они получают от 100 до 140 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта. Исследование опубликовал сервис SuperJob.

По данным сервиса, в марте 2024 года самой высокооплачиваемой профессией в Рязани стала вакансия сварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия водителя грузовиков с заработной платой от 100 до 160 тысяч рублей. Третье место заняла вакансия автоэлектрика, они получают от 100 до 140 тысяч рублей.

Вакансия главного инженера проекта с зарплатой от 100 тысяч заняла четвертое место. Наладчик станков занял пятое место рейтинга, работники на этой вакансии получают от 100 тысяч рублей в месяц.