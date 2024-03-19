Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 91.98 0.11 19/03
ЦБ EUR 100.24 0.27 19/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
5 571
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
7 735
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 280
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
10 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта
По данным сервиса, в марте 2024 года самой высокооплачиваемой профессией в Рязани стала вакансия сварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия водителя грузовиков с заработной платой от 100 до 160 тысяч рублей. Третье место заняла вакансия автоэлектрика, они получают от 100 до 140 тысяч рублей.

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях марта. Исследование опубликовал сервис SuperJob.

По данным сервиса, в марте 2024 года самой высокооплачиваемой профессией в Рязани стала вакансия сварщика с зарплатой от 110 тысяч рублей. На втором месте расположилась вакансия водителя грузовиков с заработной платой от 100 до 160 тысяч рублей. Третье место заняла вакансия автоэлектрика, они получают от 100 до 140 тысяч рублей.

Вакансия главного инженера проекта с зарплатой от 100 тысяч заняла четвертое место. Наладчик станков занял пятое место рейтинга, работники на этой вакансии получают от 100 тысяч рублей в месяц.