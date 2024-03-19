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Путин поручил ФСБ не забывать о предателях и наказывать их без срока давности
Заявление он сделал на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности не забывать о предателях, совершивших преступления против страны, выявлять их поименно и наказывать без срока давности. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ, пишет ТАСС.

«Я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно Будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — сказал Путин. Он попросил уделять достаточно внимания этому направлению деятельности. «Чтобы неповадно было никому», — заявил президент.

Также Путин во время мероприятия обратил внимание на попытку проникновения на территорию РФ диверсионно-террористических группировок.