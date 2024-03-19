Полицейские задержали 23-летнюю рязанку, которая работала курьером мошенников

Возбуждены уголовные дела.

Полицейские задержали 23-летнюю рязанку, которая работала курьером мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась жительница Новомичуринска и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник заявил, что родственница пенсионерки стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди.

Он потребовал от женщины 500 тысяч рублей для «решения вопроса». Когда рязанка согласилась на сделку, к ней приехал курьер.

Через некоторое время в отдел полиции обратились еще две пенсионерки с такой же проблемой.

Правоохранители установили, что к заказ у курьеров забирала одна и та же девушка. Ей оказалась 23-летняя жительница Скопинского района. Ее задержали.

Возбуждены уголовные дела.