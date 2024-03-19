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Пассажир умер во время рейса из Москвы в Таджикистан

Пассажир умер во время рейса из Москвы в Таджикистан. Об этом сообщило издание «КП-Екатеринбург».

По информации Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент случился вечером 18 марта.

Самолет A321neo вылетел из аэропорта «Домодедово». Во время полета одному мужчине стало плохо. Стюардесса пыталась ему помочь, однако ему не стало лучше. Специалисты решили приземлиться в Самаре, в аэропорту Курумоч.

После приземления к пассажиру прибыла реанимационная бригада. Она попыталась оказать помощь, однако мужчина умер. Через два часа самолет продолжил путь в Таджикистан.